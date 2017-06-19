Cyprus Popular Bank продал "Марфин Банк" украинским собственникам

Cyprus Popular Bank Public Cо Ltd (Кипр) продал контрольный пакет акций "Марфин Банка" компании Saggarko Limited (г. Никосия, Кипр), сообщается на сайте финучреждения.

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Как отмечается в сообщении, в результате сделки конечными владельцами банка стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров, в то время как Республика Кипр в лице министра финансов утратили эти права.

Также банк сообщил, что в связи со сменой собственника акционеры на внеочередном собрании переизбрали состав наблюдательного совета финучреждения.

Сумма сделки не разглашается, однако, по сведениям банка, его уставный капитал составляет 435 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины 10 мая сообщил о предоставлении разрешения кипрской компании Saggarco Limited (г. Никосия, Кипр) на приобретение контрольного пакета акций "Марфин Банка".

"Марфин Банк" (ранее - "Морторгбанк") работает на рынке Украины с 1993 года. По классификации Национального банка на 1 апреля банк занимал 29-е место среди 90 работающих в Украине банков по объему активов.