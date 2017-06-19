Более 95% кредитов юрлиц в "Платинум Банке" не обслуживаются

Почти 95,5% кредитов юридических лиц в ликвидируемом "Платинум Банке" на общую сумму 2,686 миллиарда гривень были выданы связанным лицам, при этом 95,7% кредитов юрлиц не обслуживаются.

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Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, независимые оценщики оценили активы банка в 2,323 миллиарда гривень, что в 3,6 раза ниже стоимости этих активов по данным бухгалтерской отчетности финучреждения.

При этом фонд отмечает, что уже выплатил вкладчикам банка более 4,669 миллиарда гривень гарантированного возмещения.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Платинум Банк" 24 февраля 2017 года. С 11 января в банке работала временная администрация. "Платинум банк" работал на рынке Украины с 2005 года. Ключевыми владельцами финучреждения НБУ признал Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.