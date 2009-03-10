Доллар снижается к евро

Курс доллара на азиатских торгах во вторник рос к иене из-за проблем в японской экономике на фоне мировой рецессии, однако американской валюте пришлось отступить по отношению к евро, сообщает Рейтер.

На протяжении последнего месяца иена устойчиво снижалась на фоне неблагоприятной статистики, говорящей о сокращении экспорта и о рекордном дефиците текущего счета в январе. Игроки на рынке принялись избавляться от длинных позиций по иене, уже не надеясь, как раньше, на рост японской валюты подобно тому, что был отмечен в январе - до 13-летнего максимума в 87,10 единицы японской валюты за один доллар.

"Ожидания того, что Японии придется пережить несколько месяцев торговых дефицитов, а японские инвесторы будут активнее покупать иностранные активы, подтвердили уверенность иностранных инвесторов том, что иена уже вряд ли сильно вырастет. Однако их действия сводятся к тому, что они сокращают прежние свои позиции, но пока не спешат занимать короткие позиции по иене", - сказал Коджи Фукая из Deutsche Securities.

К 8.41 МСК курс доллара к иене составил 98,89 единицы японской валюты, не изменившись по сравнению с закрытием в Нью-Йорке накануне. Доллар держится ниже недавнего уровня четырехмесячного пика в 99,69 иены. Стремительный взлет доллара с январского минимума на этой неделе сбавил пары. Кроме того, американская валюта снизилась более чем на 0,5 процента к корзине валют до 88,782.

Курс евро к доллару вырос более чем на 0,4 процента к уровню закрытия в США до $1,2693. На прошлой неделе он опускался до трехмесячного минимума в $1,2457.