НБУ упростил капитализацию банков и порядок прекращения банковской деятельности

Национальный банк упростил капитализацию банков и порядок прекращения банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

Согласно сообщению на сайте, соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ от 16 июня 2017 №56 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которое вступает в силу с 20 июня 2017 года.

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В частности, теперь банк вправе осуществить капитализацию по упрощенной процедуре при условии получения на это предварительного согласия Национального банка Украины.

Национальный банк принимает решение о предоставлении банку предварительного согласия или об отказе в предоставлении предварительного согласия в течение десяти рабочих дней после получения документов.

Также постановлением регулируется вопрос прекращения осуществления банковской деятельности без ликвидации юридического лица. Это позволит банкам, которые не могут выполнить требования Национального банка Украины по капитализации, оставить банковский рынок без нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2016 году постановлением №58 обязал банки увеличить капитал до 200 миллионов гривень – к 11 июля 2017 года, до 300 миллионов гривень – к 11 июля 2018 года, до 400 миллионов гривень – к 11 июля 2019 года, до 450 миллионов гривень – к 11 июля 2020 года, до 500 миллионов гривень – к 11 июля 2024 года.

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для десятков небольших финансовых учреждений, в связи с чем процессы слияния и ликвидации на банковском рынке Украины ускорятся.