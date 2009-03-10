Литвин: Украина не может выполнить все рекомендации МВФ

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что при сегодняшних реалиях в Украине нельзя выполнить все условия Международного валютного фонда для дальнейшего сотрудничества с этой организацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в интервью журналистам, находясь в Черкасской области.

«Есть ряд рекомендаций Международного валютного фонда, которые, очевидно, не могут быть реализованы в обозримой перспективе Украиной», - сказал В.ЛИТВИН. В частности, по его словам, это касается повышения каждый год пенсионного возраста, повышения тарифов на ЖКУ.

В.ЛИТВИН объясняет это тем, что необходимо учитывать уровень материально-социального обеспечения и экономическую ситуацию. «Поэтому нам нужно исходить из того, что нужно сделать, чтобы мы предсказуемо развивались, и тогда с нами будут сотрудничать”, - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе текущего года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

В феврале руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, и, соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

27 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и Председатель ВР Владимир ЛИТВИН договорились подготовить совместный документ к МВФ о дальнейшем сотрудничестве.

В МВФ в свою очередь сообщили, что готовы предоставить второй транш кредита даже в случае ощутимо большего дефицита госбюджета, но Украина должна получить дополнительное финансирование для его покрытия, например, от Всемирного банка.