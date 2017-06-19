Падение доллара, китайское беспилотное метро и отмена платы за роуминг в ЕС: экономические итоги недели (инфографика)

Украина впервые вошла в ТОП-50 стран мира в Global Innovation Index от Cornell University, INSEAD Business School и WIPO, поднявшись за год на 6 позиций. Официальный курс доллара США впервые за 6 месяцев опустился ниже 26 грн/доллар. Подешевела за неделю и криптовалюта Bitcoin - с 3000 до 2200-2400 долларов.

В то же время Евросоюз отменил плату за роуминг на своей территории.

Как свидетельствуют данные аналитической группы Corestone Corp, в мае Беларусь впервые опередила РФ по объемам поставок сжиженного газа в Украину. В то же время Украина сможет импортировать норвежский газ с 2022 года.

Читайте такжеУкраина вошла в топ-50 инновационных стран мира

Согласно результатам опроса группы «Рейтинг», 73% украинцев настроены против продажи земель сельхозназначения, 20% - за продажу, 7% - не определились.

Что касается проблем с мусором, то в Украине для переработки сортируется 4-6% отходов против 39% в среднем в ЕС.

Как свидетельствуют прогнозы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Украина в 2017 году ухудшит позиции на мировом рынке зерновых и молочных продуктов, однако увеличит продажи мяса птицы.

Читайте такжеВкусно и полезно: украинские крупы и каши, которые продаются в около 40 странах мира (видео)

Кроме того, на авиакосмическом салоне Le Bourget-2017 презентовали новый транспортный самолет Ан-132D. А в Китае введена в пробную эксплуатацию первая линия беспилотного метро.