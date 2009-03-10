Ющенко назвал популистским курс правительства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает популистским экономический курс, предложенный правительством для выхода страны из кризиса.

Об этом он сказал в своем выступлении в телепрограмме “Свобода на Интере” 6 марта.

«Тот экономический курс, который предложили Украине, - это, простите, вонючий популизм 17-х годов. С ним нельзя встречать кризис, с ним нельзя бороться (с кризисом – УНИАН) – это не мировоззрение третьего тысячелетия. Пустым популизмом, сладкими вещами, отсутствием жесткого государственного подхода, в том числе по экономическим и фискальным вопросам, мы не дадим ответа», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Отвечая на вопрос депутата от Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА, чувствует ли Президент свою ответственность за ситуацию в стране, поскольку в свое время подал кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, В.ЮЩЕНКО отметил, что, в соответствии с Конституцией, после выборов была сформирована коалиция, которая подала свою кандидатуру премьер-министра.

«Что должен был делать Президент? Отклонить?» - спросил В.ЮЩЕНКО, отметив, что это было бы недемократично, потому коалиция, которая предложила кандидатуры в состав правительства, должна нести ответственность за него.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что после 2 сентября ситуация сложилась по-другому. «Премьер-министр захотела иметь коалицию с другой силой, а в конце концов вышло так, как всегда – ни там, ни там ничего не удалось и сформировалась новая коалиция», - отметил он.

Президент заметил, что в настоящее время в парламенте сформировалась другая коалиция, но у нее нет 226 голосов. «Возникает вопрос: эта коалиция не представила кандидатуру премьер-министра, эта коалиция не представила правительство к утверждению, потому что новая коалиция, которая образовалась, должна проходить новую процедуру, как первая или вторая коалиция, с точки зрения формирования правительства», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что это происходит из-за отсутствия в коалиции достаточного количества голосов народных депутатов.

Также глава государства отметил, что нестабильный состав коалиции создает нестабильность в государстве, поскольку, не имея 226 голосов, нельзя предложить действенный антикризисный пакет законов, принять новый бюджет.

«Для того чтобы провести лидеру сегодняшней коалиции любой закон, включая бюджет 2009 года, нужно обратиться, очевидно, к коммунистам – хорошо заплатить, стимулировать так сказать - тогда может выйдет 230 голосов», - сказал он.