Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины до 2,5%

Валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2017 года в годовом выражении – по сравнению с первым кварталом 2016 года – вырос на 2,5%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на предварительные оценки.

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Ранее, 15 мая, Госстат обнародовал оперативные оценки, согласно которым ВВП Украины в первом квартале в годовом выражении вырос на 2,4%, то есть обновленные оценки на 0,1 п.п. выше.

Согласно обновленным данным, по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2016 года ВВП в первом квартале с учетом сезонного фактора снизился на 0,3%, что соответствует обнародованным в мае оперативным оценкам Госстата о динамике ВВП в этом измерении.

Госстат отметил, что номинальный ВВП по итогам первого квартала составил 583,9 миллиарда гривень, ВВП в расчете на одного человека – 13,721 тысячи гривень.

Также сообщается, что данные о ВВП за первый квартал являются предварительными, уточненные данные будут обнародованы в марте 2018 года, а окончательные – в марте 2019 года.

Госстат напомнил, что данные показатели не учитывают данные оккупированную территорию Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в целом за 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%, при этом рост зафиксирован впервые за последние 4 года, после того как экономика Украины продемонстрировала падение на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году, а в 2013 году рост ВВП был нулевым.

По прогнозам Национального банка Украины, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%.

Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.