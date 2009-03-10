Американцы склоняются к банкротству кризисных банков

Американцы склоняются к идее банкротства кризисных банков-гигантов, поддерживая аналогичный призыв сенаторов-республиканцев, свидетельствует интерактивный опрос, проводимый на веб-сайте телекомпании CNN, сообщает РИА Новости.

Как заявил глава профильного комитета сената США Ричард Шелби, администрации Белого дома не следует останавливать процесс банкротства крупных частных банков за счет средств налогоплатильщиков.

Подобную позицию ранее начали высказывать экономисты и аналитики, считая неэффективной программу выкупа государством обесцененных активов банков.

На вопрос CNN, что произойдет, если правительство даст обанкротиться банкам-гигантам, 58% ответили, что "это даст сильный сигнал банковской индустрии".

Ответ перекликается с заявлением сенатора, призвавшим "хоронить" крупные банки так же, как и мелкие, чтобы "направить мощное послание рынкам".

В США по финансовым показателям с начала года прекратили существование уже 17 финансовых организаций, за весь 2008 год в США потерпели крах 25 банков, в том числе такие гиганты, как Lehman Brothers и Bear Stearns, вызвав панику на мировых рынках.

Общественное мнение в США считает, что банки стали жертвами собственной рискованной политики погони за сверхприбылью на ипотечном рынке.

В числе участников опроса CNN 24% полагают, что крах гигантов разорит глобальную экономику, 18% считают, что он вообще никак не скажется на ситуации в нынешних условиях рецессии.

На момент опроса в голосовании приняли участие 19 тысяч 135 человек.

Вливание бюджетных средств в банки, лопнувшие вместе с ипотечным пузырем, изначально не была популярной идей в США. Сюжет, когда младенцам в колясках политики предъявляют счет на сотни миллиардов долларов, стал популярной темой для карикатуристов после принятия антикризисного пакета на 787 миллиардов долларов.

Известный экономист и лауреат Нобелевской премии в области экономики профессор Колумбийского университета Джозеф Стиглиц, в прошлом глава группы советников в администрации Билла Клинтона, ранее сказал РИА Новости, что в США необходимо создавать новые банки, а не спасать кризисные гиганты, выживающие за счет бюджета. Рациональнее, по его мнению, было бы направить эти ресурсы в новые инвестиционные банки.

По словам Стиглица, эту идею поддерживает многие влиятельные экономисты и инвесторы, в том числе и известный финансист Джордж Сорос.

Некоторые аналитики полагают, что США выгодно банкротство банков-гигантов, а не их национализация, так как в первом случае правительство США не будет принимать на себя обязательства перед внешними кредиторами и акционерами.

Многие эксперты опасаются краха Citigroup и Bank of America в случае, если государство не вольет в них свой капитал.