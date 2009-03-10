ВБ: мировая экономика рекордно сократится в 2009 году

В нынешнем году мировая экономика значительно сократится - впервые со времен Второй мировой войны, заявляют во Всемирном банке, сообщает Би-би-си.

К середине 2009 года промышленное производство в мире может сократиться на 15% по сравнению с 2008 годом.

Также ожидается самое большое за последние 80 лет снижение товарооборота.

По оценкам аналитиков Всемирного банка, в нынешнем году развивающимся странам, например, грозят убытки в размере 700 миллиардов долларов.

Ожидается, что самые большие экономические потери постигнут страны Восточной Азии, поскольку именно там находятся крупнейшие в мире производства-экспортеры.

Прогнозы Всемирного банка отличаются особой пессимистичностью по сравнению с расчетами других международных финансовых структур, которые все еще надеются на некоторый экономический рост.

Нарушенные обещания

"Когда мировой финансовый кризис только начинался, жители развивающихся стран, особенно африканских, просто наблюдали [за развалом в крупных державах]. Теперь же им, в первую очередь, придется справляться с последствиями экономического краха", - заявил управляющий директор Всемирного банка Нгози Оконьо-Иуэла.

По его словам, чем больше развитые страны будут брать в долг на поддержание своих экономик, тем меньше шансов у бедных стран выбить для себя финансовую помощь.

В этой связи президент Всемирного банка Роберт Зелик призвал инвесторов к большей активности, чтобы "избежать социальных и политических волнений".

Доноры, взявшие на себя определенные обязательства на саммите в шотландском Глениглсе в 2005 году, отстают от своих обещаний уже на 39 миллиардов долларов.

"Безусловно, финансовые вливания в развитые страны, которые находятся в эпицентре кризиса, просто необходимы. Однако нельзя забывать и о странах развивающегося мира, об их инфраструктуре. Там легче удержать ситуацию на плаву, и это может стать ключом к всеобщей нормализации рынка", - сказал вице-президент Всемирного банка Джастин Юфу Лиин.