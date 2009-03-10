В 2008 году Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) увеличил кредитование малого и среднего бизнеса на 42%, по сравнению с 2007 годом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент ЕИБ Филипп МЕЙСТАДТ.

По его словам, общий объем кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу в 2008 году, составил 8,1 млрд. евро против 5,7 млрд. евро в 2007 году. Более половины кредитов были выданы в четвертом квартале для стимулирования экономики ЕС.

При этом общий кредитный портфель ЕИБ в 2008 году также возрос на 21% - до 57 млрд. евро против 48 млрд. в 2007 году.

86% всех выданных ЕИБ кредитов были предоставлены на проекты в странах-членах ЕС, 14% - на развитие проектов в странах, которые имеют статус кандидатов на членство, в странах-партнерах в Средиземноморье и в Восточной Европе, странах Африки, Азии и Латинской Америки.

Чистая прибыль банка в 2008 году составляла 1,65 млрд. евро против 1,63 млрд. в 2007 году.

Справка УНИАН. ЕИБ был создан Римским соглашением ЕС от 1958 года для долгосрочного кредитования проектов в странах-членах ЕС.