МВФ выделит Армении 540 млн. долларов

Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил кредит Армении stand-вy в размере 540 млн. долларов (368 миллионов SDR), из которых 237 млн. долларов страна получит сразу после принятия этого решения, передает Рейтер.

Оставшиеся средства будут предоставлены в виде девяти траншей с учетом ежеквартальных обзоров миссии МВФ.

"Кредитная программа направлена на преодоление последствий глобального кризиса, восстановление доверия к национальной валютной и финансовой системе и на защиту бедных слоев населения", - говорится в сообщении.

Как говорится в пресс-релизе, средства позволят в 2009-2011 годах существенно сократить нехватку финансирования.

Решение Советом МВФ было принято после того, как Центробанк страны заявил о возврате к политике плавающего курса, и оно было утверждено Фондом в рамках процедуры ускоренного чрезвычайного финансового механизма. Кредит предоставляется сроком на 5 лет с трехлетним льготным периодом по рыночной процентной ставке SDR.

В ноябре прошлого года МВФ утвердил стране новую трехлетнюю кредитную программу искоренения бедности и содействия экономическому росту (PRGF) в размере 9,2 миллиона SDR (около 13,6 млн. долларов).

Центробанк Армении 3 марта отказался от активной поддержки национальной валюты - драма - и перешел к плавающему курсу, что вызвало резкое обесценение драма к доллару и одобрительные комментарии МВФ и Всемирного банка.

Всемирный банк также заявил о предоставлении Армении 525 млн. долларов в рамках новой 4-летней стратегической программы, из которых страна уже получила 105 млн. Страна ожидает кредит в 500 млн. долларов из России. Продолжаются переговоры с ЕБРР и Азиатским банком развития.