Нацбанк установил официальную гривню на уровне 26,02 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2602,3126 (19 июня – 2602,1900)

100 EUR – 2914,3299 (19 июня – 2905,8656)

10 RUR – 4,4900 (19 июня – 4,5067)

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Как сообщал УНИАН, 19 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,02/26,03 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0773/29,0941 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4462/0,4467 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0231 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 354 сделки на сумму 192,16 миллиона долларов.