Ющенко: у банков все нормально

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что украинские банки, в том числе «Проминвестбанк» и банк «Надра», работают нормально.

Об этом В.ЮЩЕНКО сказал в прямом телеэфире программы «Свобода на Интере» 6 марта поздно вечером.

Он подчеркнул, что Национальный банк Украины делает все возможное, чтобы возобновить платежеспособность всех банков, которые так или иначе пострадали в результате того, что с октября 2008 года люди стали активно забирать свои депозитные вклады.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что, прежде всего, для полной нормализации ситуации необходимо возобновить доверие к банкам и национальной валюте – гривне.

«Я мечтаю о том, что в ближайшее время через абсолютно правильное поведение Центрального банка мы найдем то взаимопонимание, которое должно быть между Центральным банком, банковской системой и населением», - сказал Президент.