Объявлено подозрение экс-заместителю председателя правления банка "Старокиевский"

Правоохранители уведомили о подозрении бывшего заместителя председателя правления ПАО «Старокиевский банк» по фактам присвоения средств банковского учреждения в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

Читайте такжеФонд гарантирования продлил ликвидацию "Старокиевского банка" на 1 год«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2007-2013 годов экс-председатель правления банка, действуя в сговоре с другими служащими финучреждения и используя свое служебное положение, путем выдачи кредитов подставным и подконтрольным лицам незаконно присвоили средства банка в сумме почти 82 млн грн», - говорится в сообщении.

Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса. В настоящее время досудебное расследование продолжается.