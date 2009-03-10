В Украине инфляция в феврале замедлилась
10:01, 10 марта 2009Финансы
1
В два раза – до 1,5%
В Украине инфляция в феврале 2009 года составила 1,5%.
Согласно данным, обнародованным Государственным комитетом статистики Украины, темп роста потребительских цен в минувшем месяце снизился почти вдвое по сравнению с январем 2009 года (инфляция в январе - 2,9%).
Индекс потребительских цен за два месяца 2009 года составил 104,4%.
Инфляция в феврале 2009 года в годовом измерении (к соответствующему месяцу прошлого года) также снизилась, составив 20,9%. В январе этого года данный показатель равнялся 22,3%.
Индекс цен производителей промышленной продукции составил в прошлом месяце 101,8% (в январе – 100,2%). Индекс цен производителей промышленной продукции за два месяца 2009 года – 102,0%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter