Инфляция в Украине замедлилась

В Украине инфляция в феврале 2009 года составила 1,5%.

Согласно данным, обнародованным Государственным комитетом статистики Украины, темп роста потребительских цен в минувшем месяце снизился почти вдвое по сравнению с январем 2009 года (инфляция в январе - 2,9%).

Индекс потребительских цен за два месяца 2009 года составил 104,4%.

Инфляция в феврале 2009 года в годовом измерении (к соответствующему месяцу прошлого года) также снизилась, составив 20,9%. В январе этого года данный показатель равнялся 22,3%.

Индекс цен производителей промышленной продукции составил в прошлом месяце 101,8% (в январе – 100,2%). Индекс цен производителей промышленной продукции за два месяца 2009 года – 102,0%.

По данным Госкомстата, потребительские цены в минувшем месяце повысились на 1,5%, при этом продукты питания подорожали на 1,1%. Прирост цен по подгруппе товаров «продукты питания и безалкогольные напитки» составил в феврале 2009 года 1,4% (в январе – 3,1%). При этом больше всего подорожали в прошлом месяце: безалкогольные напитки – на 6,0% (в январе 2009 года – на 4,6%); масло – на 5,3% (6,8%); сахар – на 4,9% (1,6%); рыба и рыбопродукты – на 4,5% (7,4%); картофель – на 3,8% (9,4%).

Подешевели в феврале из продуктов питания яйца (на 12,8%) и фрукты (на 2,6%).

Подорожали в феврале 2009 года товары и услуги: алкогольные напитки и табачные изделия – на 3,4% (в январе – на 1,2%); одежда и обувь – на 1,1% (1,2%); жилищно-коммунальные услуги – на 0,7% (2,0%); предметы домашнего потребления и бытовая техника – на 2,6% (3,9%); здравоохранение – на 5,2% (10,3%); транспорт – на 2,0% (4,6%); связь – на 0,2% (0,6%); отдых и культура – на 2,0% (3,6%); образование – на 0,2% (0,4%): рестораны и гостиницы – на 1,4% (1,9%); разные товары и услуги – на 3,2% (3,6%).