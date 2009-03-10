ЕC расширит субсидии безработным

Ряд стран ЕС предлагают расширить из средств Евросоюза финансовую поддержку граждан, лишившихся работы в результате экономического кризиса. Германия выступает против, сообщает Немецкая волна.

Несмотря на серьезные сомнения Германии, большинство стран Евросоюза готовы поддержать предложения о расширении субсидий гражданам, лишившимся работы в результате экономического кризиса. Согласно прогнозам Европейской комиссии, до конца 2010 года в Евросоюзе работу могут потерять до 6 миллионов человек.

На прошедшей 9 марта в Брюсселе встрече министров труда и социальной защиты стран ЕС было предложено упростить процедуру выделения средств из так называемого "фонда глобализации", увеличить долю ЕС в субсидиях с 50 до 75 процентов, а также продолжительность оказания помощи с одного до двух лет, сообщило агентство dpa.

"Фонд глобализации" был создан несколько лет назад в целях оказания помощи гражданам в государствах ЕС, оказавшимся без работы в связи с переносом производства в страны с более дешевой рабочей силой. Правительство Германии опасается, что в результате фонд может превратиться в "бездонную бочку". По мнению официального Берлина, направляемых в фон ежегодно 500 миллионов евро будет недостаточно, понадобятся дополнительные средства. Германия, выплачивающая в бюджет Евросоюза самый крупный взнос, выступает против этого.

Решение будет принято в мае на саммите ЕС

Позиция Берлина критически воспринята участниками встречи в Брюсселе. Выделение средств из "фонда глобализации" - правильный шаг, которого ожидают граждане наших стран в условиях кризиса, заявила министр занятости и социальной защиты Греции Фани Палли-Петралья. Ее бельгийская коллега Жоэль Мильке также считает необходимым воспользоваться этим финансовым инструментом с тем, чтобы помочь людям, оказавшимся в сложном положении.

Предложение подержали представители Франции, Польши, Португалии, Ирландии, Словакии и ряда других стран. Окончательное решение, как ожидается, будет принято в мае на саммите ЕС, посвященном проблемам занятости.

Германия в 2007 году получила из "фонда глобализации" 12,7 миллиона евро для поддержки сотрудников компании BenQ, свернувшей производство в ФРГ. Официальный Берлин также подал заявку на субсидии в размере 8,8 миллиона евро для немецких сотрудников компании Nokia, которая перенесла производство из Германии в Румынию.