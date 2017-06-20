В Кабмине спрогнозировали, каким будет курс гривни в 2020 году

Кабинет министров Украины прогнозирует средневзвешенный курс гривни по итогам 2017 года на уровне 27,8 гривни/доллар, по итогам 2018 года – 29,3 гривни/доллар, 2019 года – 30,5 гривни/доллар и 2020 года - на уровне 31 гривни/доллар.

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Об этом говорится в основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы.

Также правительство прогнозирует постепенное снижение уровня безработицы в Украине - с 9,3% экономически активного населения в 2017 году до 8,5% в 2020 году.

Кроме того, документ предусматривает рост экспорта товаров и услуг из Украины к 2020 году до 62,427 миллиарда долларов с 50,735 миллиарда долларов в 2017 году, импорта - до 70,104 миллиарда долларов с 57,222 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 июня впервые за историю бюджетирования в независимой Украине утвердил среднесрочную бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.

Резолюция предусматривает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга - до 55% ВВП с 66,8% ВВП. При этом резолюция базируется на условии выполнения программы кредитования Международного валютного фонда в полном объеме. Бюджетный трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда в каждом из годов составит 141,3 миллиарда гривень, а на проведение земельной реформы в 2018 году планируется выделить 453 миллиона гривень, в 2019 году - 132 миллиона гривень, в 2020 году - 297 миллионов гривень. От приватизации правительство намерено выручить 17,1 миллиарда гривень в 2018 году, 17,1 миллиарда гривень в 2019 году и 0,5 миллиарда гривень в 2020 году.

При этом на дорожное строительство планируется выделить 154 миллиардов гривень за три последующих года.