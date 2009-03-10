В феврале цены производителей промышленной продукции выросли на 19% против февраля 2008 г.

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в феврале по сравнению с январем т.г. составил 1,8%, в феврале к февралю 2008 года - 19%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, рост индекса цен производителей промышленной продукции в феврале к декабрю 2008 года составил 2%, в январе-феврале 2009 года к аналогичному периоду 2008 года – 19,7%.

Справка УНИАН. В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в феврале 2008 года против декабря 2007 года составил 5,4%, в феврале 2008 года против января 2008 года – 3%.

Рост индекса цен производителей промышленной продукции в 2008 году составил 23% (декабрь к декабрю 2007 года).