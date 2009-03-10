Межбанк: доллар падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2850/8,4400 грн./долл. К закрытию торгов 6 марта ценовые уровни установились в 8,3550/8,4250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2320/0,2385 против 0,2325/0,2350 к закрытию торгов в пятницу.

Котировки по евро-гривне открылись на уровне 10,5240/10,7270, снизившись с 10,5810/10,6760 к завершенирю торгов в пятницу.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на том же уровне – 1,2706/07 (пятницу – 1,2710/11).

В пятницу Нацбанк продавал доллары на аукционе с ценой отсечения 7,8000.