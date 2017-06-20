В НБУ оценили уровень проблемных кредитов в 57%

Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины на сегодняшний день достигает 57%, что является основным препятствием для активного возобновления кредитования в стране.

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Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова на брифинге в НБУ.

"Первое – это очень высокая доля неработающих кредитов - сегодня она достигает 57%. И банкам будет сложно справиться с этой проблемой", - сказала Рожкова, говоря о препятствиях для активного возобновления кредитования.

По ее словам, Нацбанк сегодня работает с Министерством финансов, Всемирным банком и другими партнерами над урегулированием вопроса плохих кредитов в банковских портфелях.