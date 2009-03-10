Терехин: МВФ не вернул «письмо трех»

Международный валютный фонд не возвращал Украине совместное обращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА, а лишь поставил дополнительные вопросы.

Об этом заявил народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Сергей ТЕРЕХИН в интервью радиостанции "Свобода".

По словам С.ТЕРЕХИНА, "письмо трех" не дало ответов на все вопросы, которые хотел услышать МВФ. Это, прежде всего, касается вопросов, связанных с дефицитом госбюджета и путей его финансирования, заметил он.

“Не было отправлено письмо обратно. Но были поставлены дополнительные вопросы. МВФ беспокоит порядок финансирования дефицита бюджета, размер дефицита бюджета”, - сказал С.ТЕРЕХИН.

“Те выплаты, которые идут по социальным статьям, по мнению специалистов Фонда, не являются справедливыми. Речь идет о пенсиях депутатов, президентов, судей, прокуроров... Но те вопросы, которые были поставлены, намного короче, чем они были перед принятием решения о предоставлении Украине кредита stand-by”, – отметил народный депутат.

В свою очередь, директор экономических программ Центра Разумкова Василий ЮРЧИШИН выразил убеждение, что неприятие Международным валютным фондом письма от украинского руководства может ухудшить “и без того негативный имидж Украины”. По его мнению, это равнозначно снижению кредитных рейтингов.

"К сожалению, украинская сторона не прибегла к тщательному согласованию тех или иных положений в сотрудничестве с МВФ. Это в дальнейшем может свидетельствовать о том, что украинская власть не очень внимательно прислушивается к позиции кредитора. А, следовательно, конечно, это может добавить негативный имидж к тому, что сейчас существует у международных инвесторов относительно Украины. То есть, это ложится в одну плоскость, что международные рейтинговые агентства снижают кредитные рейтинги Украины", - сказал В.ЮРЧИШИН.

Известно, что кроме уменьшения дефицита бюджета или нахождения реальных источников его финансирования, МВФ выдвигает Украине еще ряд условий, в частности, якобы повышение тарифов на газ собственной добычи, что используется для потребностей населения, и увеличение пенсионного возраста.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

9 февраля руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует на протяжении ближайших недель вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, и, соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

3 марта Украина направила МВФ официальное письмо о намерениях последующего сотрудничества с фондом, которое является согласованной позицией украинской власти, за подписями В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО и В.СТЕЛЬМАХА.

7 марта еженедельник «Зеркало недели» (№8(736) от 7-13 марта) опубликовал информацию о том, что совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка Украины к Международному валютному фонду было возвращено отправителям на доработку. Источники издания сообщили, что обращение высших должностных лиц Украины к руководству МВФ, направленное на получение второго транша кредита в размере 16,5 млрд. долларов, вернулось к отправителям на доработку без рассмотрения руководством фонда.