Украинские банки продают доллар по 8,35

Средний курс покупки/продажи доллара в украинских банках сегодня почти не изменился, по сравнению с 9 марта, – 8,35/8,61 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня понизился почти на 1%, по сравнению с 9 марта, и составил 10,50 грн., продажи – повысился на 1,7% - до 11,09 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине понизился на 4,6%, по сравнению с 9 марта, и составил 0,2155 грн., продажи – повысился на 5,6% - до 0,2535 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают за 8,37 грн./долл. – курс почти не изменился, по сравнению с 9 марта; продают по 8,60 грн./долл. – курс понизился на 0,6%.

Евро в столице покупают в среднем по 10,57 грн. (курс понизился на 1,2%, по сравнению с 9 марта), продают – по 11,10 грн. (на 2,8% дороже).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2141 грн. (курс незначительно понизился, по сравнению с 9 марта), продают – по 0,2578 грн. (курс незначительно повысился).

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,74666 грн., к российскому рублю – 0,21546 грн.

Подробнее читайте в УНИАН Бизнес-онлайн