МВФ: рост мировой экономики в 2009 будет "ниже нуля"

Мировая экономика в 2009 году продемонстрирует отрицательный прирост, сообщает со ссылкой на заявление главы Международного валютного фонда (МВФ) Доминика Стросс-Кана агентство Рейтер.

"Продолжающееся сокращение рыночных позиций мировыми финансовыми институтами в сочетании с обвалом доверия со стороны потребителей и бизнеса подавляют внутренний спрос по всему миру", - цитирует агентство слова Стросс-Кана, сказанные им во вторник на конференции африканских лидеров в столице Танзании Дар-эс-Саламе.

По словам главы МВФ, мировая экономика в текущем году сократится "ниже нуля".

В минувшую пятницу, 6 марта, первый заместитель директора-распорядителя МВФ Джон Липски (John Lipsky) в интервью британской газете Daily Mail заявил о том, что темпы снижения ВВП развитых стран в настоящее время соответствуют показателям, зарегистрированным после окончания Второй мировой войны и устойчивый рост экономик начнется не ранее первой половины 2011 года.

По словам Липски, "существует мнение, что снижение в развитых экономиках продлится в этом году и перейдет в следующий". Экономист считает, что такая ситуация "будет означать, что возврата к направлению на рост развитых экономик не будет до второй половины следующего года или первой половины года, следующего за ним (2011)".

В тот же день МВФ опубликовал доклад, подтверждающий прогноз Липски. В документе указывалось, что негативное воздействие мирового экономического кризис продлится, по меньшей мере, два года.

В связи с этим в очередной раз призвал правительства увеличить финансовую поддержку экономики и проводить более скоординированную политику.

По мнению авторов доклада, в связи с тем, что кризис продлится еще, по меньшей мере, два года, властям необходимо рассмотреть возможность выделения дополнительных финансовых ресурсов.

Кроме того, эксперты МВФ считают, что должна подвергнуться пересмотру антикризисная политика на самых разных уровнях. Как отмечается в докладе, "центральные банки должны обрести способность ... принимать решения, не упуская из внимания колебания цен на активы, взлеты и падения на рынке кредитования, и накопление системного риска".

Ранее представители МВФ давали понять, что организация, скорее всего, пересмотрит свой январский прогноз роста мировой экономики в 2009 году, составляющий 0,5%, до отрицательных значений.

В конце января МВФ понизил прогноз роста мировой экономики в 2009 году до самого низкого показателя со времен Второй мировой войны - 0,5%, в 2010 году - до 3%.

В своем предыдущем докладе в ноябре 2008 года МВФ прогнозировал рост мировой экономики в 2009 году на уровне 2,2%, в 2010 году - 3,8%.