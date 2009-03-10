Министры финансов ЕС одобрили удвоение фондов МВФ

Министры финансов Европейского Союза во вторник решили поддержать Международный валютный фонд (МВФ) в его стремлении удвоить объем фондов до 500 миллиардов долларов, говорится в опубликованном в понедельник заявлении, сообщает Рейтер.

Главы финансовых ведомств стран ЕС провели встречу в понедельник в преддверии саммита "большой двадцатки" в Лондоне 13-14 марта.

В заявлении говорится, что увеличение фондов должно идти за счет всех членов МВФ и в первую очередь за счет тех стран, которые обладают значительными валютными резервами. В этом заявление ЕС повторяет ранее прозвучавший призыв внести весомый вклад в пополнение фондов МВФ к таким государствам, как Китай и Саудовская Аравия.

В документе изложена позиция 27 стран-членов ЕС по вопросам экономической политики, роли регулирующих органов и международных организаций, включая МВФ и многосторонние банки развития.

"Чрезвычайно важно, чтобы МВФ располагал должными финансовыми средствами для помощи тем странам, которые особенно сильно пострадали в результате нынешнего кризиса", - говорится в заявлении.

"Страны-члены ЕС поддерживают план удвоения фондов МВФ и готовы в случае необходимости принять участие в их временном увеличении".

По мере углубление мирового экономического кризиса развивающиеся страны все активнее заимствуют у таких международных кредиторов, как МВФ, Всемирный банк, Межамериканский банк развития, Азиатский банк развития и Африканский банк развития.

Только за последние несколько месяцев МВФ выделил помощь Исландии, Венгрии, Латвии, Украине, Сербии, Белоруссии и Пакистану на общую сумму $48 миллиардов. В настоящее время банк ведет переговоры с Турцией о предоставлении ей очередного займа.