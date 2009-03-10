В Украине выросла задолженность по зарплатам

С начала года задолженность по выплате зарплат в целом по Украине выросла на 9% - до 1 млрд. 223 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе селекторного совещания по вопросам выплаты зарплат в регионах.

По ее словам, это общая сумма, касающаяся всех направлений, как государственных, так и частных предприятий.

Ю. ТИМОШЕНКО отметила, что долги по зарплатам выросли в 18 регионах. В то же время с 1 января по 1 марта Луганская область сократила долги по зарплате на 10,5 млн. грн., Одесская - почти на 4 млн. грн., Запорожская – 2,5 млн. грн., Киевская – 1,34 млн. грн. Также сокращение задолженности наблюдается в Херсонской, Черновицкой, Ровненской и Черниговской областях.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, незначительно прирастили долги Николаевская, Ивано-Франковская, Закарпатская области. В Киеве долги по зарплате выросли на 45 млн. грн., что, по мнению премьера, «говорит о неконтролируемой ситуации». В Донецкой области задолженность по зарплате увеличилась на 19 млн. грн., в Харьковской – на 7,7 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в Украине задолженность по выплате заработной платы за январь 2009 года увеличилась на 36%, или на 401,6 млн. грн., и на 1 февраля т.г. составляла 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн. (на 1 января с.г. задолженность составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн.).

По данным Госкомстата, наивысшую задолженность, свыше 100 млн. грн., на 1 февраля 2009 года зафиксировано в трех областях: Донецкой – 362,5 млн. грн. (по сравнению с 1 января увеличилась на 38%, или на 99,4 млн. грн.), Луганской, – 150,1 млн. грн. (рост - 64%, на 58,8 млн. грн.), Харьковской, - 126,9 млн. грн. (рост – 19% или на 19,9 млн. грн.).

Также очень существенно увеличились долги по зарплате в Киеве, впервые за 9 лет превысив 100 млн. грн. По состоянию на 1 февраля, задолженность по выплате зарплаты в Киеве составляла 147,053 млн. грн.