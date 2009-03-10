Кабмин наметил пути погашения долгов по зарплате

Правительство намерено досрочно возвращать задолженность по налогу на добавленную стоимость предприятиям, которые имеют долги по выплате заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе селекторного совещания по вопросам выплаты зарплаты в регионах.

По ее словам, при участии Министерства труда и социальной политики ведется мониторинг задолженности по зарплате по предприятиям страны.

Премьер отметила, что правительство разработало новый антикризисный подход сокращения задолженности зарплат. Так, тем предприятиям, на которых имеются долги по зарплате, будет досрочно возвращаться задолженность по НДС. Правительство возьмет под контроль дебиторов предприятий-должников. В частности, платежеспособных дебиторов правительство возьмет под контроль в части их расчетов по долгам, в то же время дебиторы, которые имеют долги по зарплате, будут взяты на учет в части обеспечения возмещения задолженности по НДС.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, кроме того, долги по зарплате будут выплачиваться через Стабилизационный фонд таким же путем, как это было сделано с Харьковским и Киевским авиазаводами.«В каждой области есть предприятия, которые могут иметь государственный заказ», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, на сегодня нет оснований для того, чтобы была хоть одна копейка задолженности по выплате зарплаты для бюджетной сферы, но в то же время есть три области, где такая задолженность существует.

Как сообщал УНИАН, 15 января Ю.ТИМОШЕНКО на совещании с губернаторами и мэрами областных городов предложила прекратить досрочное возмещение НДС предприятиям, которые увольняют сотрудников. По ее словам, с такой просьбой она обратилась в Государственную налоговую администрацию.

“Досрочно возвращать не будем (НДС – УНИАН), пока не будет выплачена зарплата, и давайте скоординируемся, что мы возвращение НДС делаем в том случае, если за счет этих средств предприятия выплачивают долги по зарплате и не сокращают зарплату, не посоветовавшись с профсоюзами”, – сказала она.

Как сообщалось, в Украине задолженность по выплате заработной платы за январь 2009 года увеличилась на 36%, или 401,6 млн. грн., и на 1 февраля т.г. составляла 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн. (на 1 января т.г. задолженность составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн.).

С начала года задолженность по выплате зарплат в целом по Украине выросла на 9% - до 1 млрд. 223 млн. грн. к 1 марта.