Кабмин на первом этапе пенсионной реформы не будет сокращать дефицит ПФ – Рева

Правительство приняло решение на первом этапе пенсионной реформы заморозить номинальный показатель дефицита Пенсионного фонда и направить полученные средства на повышение пенсий.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на министра Андрея Реву.

"На первом этапе пенсионной реформы, который продлится 4 года, мы ставим задачу не уменьшения номинальной суммы дефицита Пенсионного фонда, а повышения стандартов жизни людей. Принятые правительством решения привели к увеличению собственных поступлений Пенсионного фонда в этом году на 50 миллиардов гривень. И эти средства решено направить людям, а не на ликвидацию дефицита фонда", – приводятся в сообщении слова Ревы.

При этом глава Минсоцполитики уточнил, что такое решение является консолидированной позицией власти, согласованной с Международным валютным фондом и ведущими экспертами и учеными.

"У нас есть согласования с МВФ относительно фиксации показателя дефицита Пенсионного фонда на существующем уровне и направления ресурсов на повышение стандартов и качества жизни людей. После достижения этой цели состоится плановое сокращение дефицита фонда", – сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, предложенная правительством пенсионная реформа на протяжении 7-10 лет позволит ликвидировать дефицит Пенсионного фонда.

Президент Украины Петр Порошенко 16 июня внес свои предложения к правительственному проекту пенсионной реформы.

В частности, глава государства предложил перенести введение требования минимального страхового стажа с 2018 на 2020 год. Кроме того, осовременивание пенсий будет касаться военнослужащих и «чернобыльцев». Также президент предложил уменьшить максимальный размер единого социального взноса с 25 минимальных заработных плат, как это предусмотрено в законопроекте, до 15. При этом президент подчеркнул необходимость проведения осовременивания пенсий не только в 2018 году, но и в 2019-м, а также в 2020 году.

Правительственный проект пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.