Россия задумывается о создании фонда национального благосостояния в $90 миллиардов - Bloomberg

Россия рассматривает возможность консолидации своих двух суверенных фондов благосостояния для создания единой "сокровищницы" на сумму в 90,7 млрд. долл. США, поскольку страна готовится к длительному периоду низких цен на нефть. Об этом пишут Ольга Танас и Анна Андрианова в статье "Россия задумала создать фонд национального благосостояния в $90 миллиардов", опубликованной на сайте Bloomberg.

После истощения Резервного фонда (который использовался для заполнения дефицита бюджета) почти до самого низкого уровня с момента его создания в 2008 году, власти, возможно, обсудят вопрос о слиянии его с другим фондом сбережений, накопленным в годы нефтяного бума, по данным министра финансов Антона Силуанова.

"Ситуация, безусловно, изменилась, с тех пор, как Россия начала следовать принципу управления отдельными фондами", - сказал Силуанов в понедельник в комментарии, опубликованном государственным агентством РИА Новости и подтвержденным пресс-службой Министерства финансов. "Цены на нефть снизились, и сейчас мы не восполняем фонды".

Крупнейший в мире экспортер энергоносителей накопил свои резервы, направив внезапные доходы от продажи нефти и газа – начиная с 2004 года – в так называемый Стабилизационный фонд. Четыре года спустя он был разделен на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. В настоящее время Россия затянула пояса из-за низких цен на нефть. По прогнозам правительства и центрального банка, в среднесрочной перспективе нефть будет оставаться на отметке в $40 за баррель.

Силуанов сказал, что правительство все равно выделит все инвестиции в инфраструктуру, полученные из Национального фонда благосостояния в размере 74,2 млрд. долл. США – почти две трети из которых находятся в активах, выраженных в долларах, фунтах и ​​евро. По его словам, минфин планирует изложить свои предложения правительству.

Более десятилетия назад бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин возглавил усилия по направлению доходов от энергоносителей в специальные фонды. Он помог создать Стабилизационный фонд, а затем разделить его на два отдельных. Теперь он является сторонником концентрации сбережений в одной организации. Кудрин, консультант президента Владимира Путина после пребывания в должности министра финансов в 2000-2011 годах, предложил консолидировать средства более года назад.

"Разделение в нынешней ситуации искусственное, оно не имеет смысла", - сказал он по телефону.

Набеги на фонды

Хотя Фонд национального благосостояния был разработан для покрытия долгосрочных расходов на социальные выплаты, например, поддержку пенсионной системы, во время кризиса его открыли для финансирования инфраструктурных проектов и поддержки банков. В 2013 году он был использован для покупки еврооблигаций у Украины на сумму 3 млрд. долларов до того, как правительство там было свержено протестами.

"Оставшаяся часть" Фонда национального благосостояния – это тот же источник финансирования расходов федерального бюджета – как и деньги из Резервного фонда, - сказал Силуанов. "Я не исключаю, что мы можем обсудить вопрос о консолидации этих резервных фондов для создания единого объема ресурсов для финансирования дефицита бюджета".

Фонды управляются центральным банком в соответствии с руководящими принципами, установленными министерством финансов. На прошлой неделе правительство утвердило поправки к бюджету, которые включают снятие верхнего предела Резервного фонда, при превышении которого деньги направляются во второй суверенный фонд. Резервный фонд сократился до $ 16,5 млрд. с почти $ 92 млрд в 2014 году.

Связаны руки?

"Слияние может усилить бюджетные гарантии, потому что Резервный фонд вырастет", - сказал Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Financial Group, московского брокера. Но "это также свяжет руки правительству. Теперь у него не будет экстренного резерва, которые можно было бы использовать для финансирования некоторых чрезвычайных проектов, не связанных с бюджетом".

Когда цены на нефть стабилизируются, напряженность в экономике ослабнет. Министерство финансов по-прежнему хочет сокращать дефицит бюджета на один процентный пункт каждый год, чтобы сбалансировать его к 2020 году. Дефицит этого года может составлять около 2 процентов от валового внутреннего продукта, по сравнению с первоначальным планом в 3,2 процента, сказал Силуанов. В первые пять месяцев дефицит составлял 1,7 процента ВВП.

"Перемещение денег из одного кармана в другой не меняет сути", - сказал Дмитрий Шагардин, главный экономист ПАО "Банк Санкт-Петербург". Это по-прежнему "деньги министерства финансов".