Денежная масса в Украине уменьшилась

В Украине монетарная база в феврале уменьшилась на 3,7% (с начала года - на 7,1%) – до 173,4 млрд. грн. При этом денежная масса уменьшилась на 4,6% (с начала года - на 8,7%) – до 470,8 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, объем наличности вне банков в феврале уменьшился на 1,8% (с начала года – на 4,7%) – до 147,5 млрд. грн. В то же время ее удельный вес в структуре денежной массы на протяжении февраля вырос до 31,3% по сравнению с 30,5% на начало месяца.

По итогам февраля объем корсчетов банков снизился на 17,3% ( с начала года – на 19,2%) – до 15,1 млрд. грн.

Национальный банк в феврале осуществил операции по рефинансированию банков на общую сумму 15,2 млрд. грн. с начала года – почти 20 млрд. грн. Нацбанк в феврале осуществил операции по мобилизации средств банков на сумму 1,95 млрд. грн., с начала года – 3,4 млрд. грн.

Средневзвешенная процентная ставка по рефинансированию за февраль составила 17,2% годовых, в том числе по кредитам овернайт – 18%, по кредитам выданным на тендерах п о поддержке ликвидности банков – 22,6%, по операциям прямого репо с государственными облигациями Украины и облигациями ГИУ – 22,1%, по другим краткосрочным кредитам – 15,9%.

Средства правительства в национальной валюте на счетах НБУ в феврале увеличились на 24,6% – до 6 млрд. грн.

Объем обязательных резервов, сформированных банками в феврале, составил 12,5 млрд. грн.

Средневзвешенная стоимость кредитов в национальной валюте в феврале увеличилась с 26,5% до 27,9%, в иностранной – с 10,4% до 10,7%. Интегральная ставка по кредитам увеличилась с 21,9% до 23,2%.

Средневзвешенная стоимость депозитов в национальной валюте в феврале увеличилась с 15,9% до 16,4%, в иностранной - без изменений – 8,6%. Интегральная ставка по депозитам увеличилась с 12,7% до 13,3%.

Объем кредитных вложений в феврале уменьшился на 0,6% – до 717,9 млрд. грн. Объем кредитов юридическим лицам вырос на 0,1% (с начала года уменьшился – на 1,4%) – до 453,9 млрд. грн. Объем кредитов, предоставленный физическим лицам, в феврале уменьшился на 1,8% ( с начла года – на 3,5%) – до 264,1 млрд. грн.

Общий объем депозитов в национальной валюте в феврале уменьшился на 4,7% (с начала года – на 11,8%) – до 176,6 млрд. грн. Депозиты физических лиц уменьшились на 4,9% (с начала года – на 7,5%) – до 99,9 млрд. грн. Депозиты юридических лиц уменьшились на 4,5% (с начала года – на 16,8%) – до 76,7 млрд. грн.

Общий объем депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в феврале уменьшился на 6,7% (с начала года – на 8,7%) – до 18,7 млрд. долл. Депозиты физических лиц уменьшились на 6,2% (с начала года – на 10,4%) – до 12,5 млрд. долл. Депозиты юридических лиц уменьшились на 7,6% (с начала года – на 5%) – до 6,2 млрд. долл.