«Письмо трех» к МВФ не может быть основой сотрудничества – эксперт

Совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка к Международному валютному фонду не может служить реальной основой для сотрудничества. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал экономист Международного центра перспективных исследований Игорь ШЕВЛЯКОВ.

По его мнению, после подписания этого письма в Украине, в частности в политической сфере, произошли такие события, которые противоречат написанному и «говорят за себя ярче любых слов».

Как сообщал УНИАН, 3 марта Международному валютному фонду официально отправлен проект письма о намерениях, которое является согласованной позицией украинской власти.

Глава государства подчеркнул, что подписание и отправка письма о намерениях МВФ выводит Украину на финишную прямую в получении второго транша кредита от МВФ. По его словам, согласованная позиция высших государственных должностных лиц позволяет Украине оптимистически оценивать дальнейшие перспективы сотрудничества с международными финансовыми институтами.

В субботу в средствах массовой информации появилась информация о том, что данное обращение, направленное в МВФ, возвращено отправителям на доработку. Однако пока официальное представительство МВФ в Вашингтоне не подтвердило и не опровергло эту информацию.