Нацбанк оценил расходы государства на банковский кризис в 14% ВВП

Расходы государства на преодоление последствий пережитого трехлетнего банковского кризиса составили около 14% ВВП, сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук на брифинге в НБУ.

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«Нам было интересно сопоставить нашу статистику с опытом других стран, которые также пережили длительные системные кризисы. Мы посчитали, что в целом расходы государства, или фискальные расходы, на преодоление последствий кризиса составили около 14% ВВП», - сказал Ваврищук.

По его словам, большинство этих расходов связаны с капитализацией «ПриватБанка» и государственных банков, выплатами вкладов населению и невозвратом рефинансирования обанкротившимися банками.

«Если посмотреть шире, на расходы экономики, и посчитать не только фискальные расходы, но и потери частного сектора, то этот показатель значительно выше и составляет 38%», - добавил Ваврищук, пояснив, что этот показатель дополнительно к фискальным расходам учитывает потери средств юридических лиц и вкладов граждан свыше гарантированной суммы 200 тыс. грн, а также суммы докапитализации банков.

Как отмечается в презентации НБУ, потери Украины в связи с преодолением банковского кризиса являются умеренными на фоне показателей стран, переживших трехлетние и более длительные кризисы, где соответствующие фискальные расходы составили от 1 до 57% ВВП.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы с начала 2014 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков, в том числе шести – с начала 2017 года.

За этот период Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков свыше 80 млрд грн возмещения по вкладам.