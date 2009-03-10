ВВП Беларуси вырос

Валовой внутренний продукт (ВВП) Белоруссии за январь-февраль 2009 года, по предварительным данным, вырос на 1,4%, сообщили РИА Новости в Минэкономики республики со ссылкой на данные Белстата.

В январе 2009 года ВВП Белоруссии вырос на 4,2%.

В министерстве констатировали, что темп роста ВВП замедляется под влиянием глобального финансово-экономического кризиса. По данным Белстата, в четвертом квартале 2008 года темп роста ВВП снизился до 7,5% с 11,2% в третьем квартале, 10,4% - во втором квартале и 11,2% в первом квартале.

За 2008 год ВВП Белоруссии в сопоставимых ценах увеличился на 10% после роста на 8,2% за 2007 год и на 10% за 2006 год.

На 2009 год президент Белоруссии утвердил прогноз роста ВВП на 10-12%. МВФ в январе этого года оценил ожидаемый прирост ВВП на уровне 1,4%. Правительство пока не планирует корректировать официальный целевой прогноз роста экономики на 2009 год.

По оценке Минэкономики Белоруссии, прирост ВВП в первом квартале составит около 2%. За январь-февраль министерство ожидало прирост ВВП на уровне 2,5%.