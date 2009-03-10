ЕЦБ: мировая экономика приближается к началу роста

Мировая экономика "приближается к моменту, когда в ней возобновится рост". Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, об этом заявил глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише.

Его высказывание, сделанное в понедельник в Базеле на заседании Банка для международных расчетов, приводит сегодня выходящая в Лондоне американская газета Wall Street Journal Europe.

По мнению Ж.-К-.Трише, хотя спад в мировой экономике продолжает углубляться, однако "поворотный момент уже близок", так как начинают действовать крупнейшие программы по стимулированию роста. Экономическому оживлению также способствуют очень низкие банковские учетные ставки и низкие цены на энергию, включая нефть.

"Инвесторы пока недооценивают усилия, которые сейчас предпринимают различные правительства для оживления экономики", подчеркнул глава ЕЦБ. По его словам, рынки также еще "не полностью" осознали принятое ведущими индустриальными странами решение не допустить больше ни одного краха финансового института аналогичного краху в минувшем сентябре банка Lehman Brothers. "Пока эти важнейшие положения не находят отражения в ценах на акции, однако в ближайшее время они будут замечены и оценены", - заметил Ж.-К.Трише.