Индекс стресса банковской системы вернулся к докризисным значениям – НБУ

Индекс финансового стресса, характеризующий кризисное состояние банковской системы Украины, снизился до уровня докризисных значений.

Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук на брифинге в НБУ.

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"Сейчас индекс находится буквально на докризисных значениях. То есть мы можем говорить, что уровень стресса является достаточно низким, и мы пережили кризис", - сказал Ваврищук.

По его словам, индекс стремительно снижался в течение последних 6 месяцев, а небольшой всплеск значения индекса в период национализации "ПриватБанка" был краткосрочным.

Согласно графику в презентации НБУ, текущее значение индекса финансового стресса находится в пределах 0,1-0,2, что соответствует уровням конца 2012 – начала 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в декабре 2016 года внедрил расчет индекса финансового стресса (ИФС), измеряющего уровень напряжения финансовой системы и представляющего комплексную количественную оценку ее состояния.

Для расчета индекса выделены четыре сектора финансового рынка: банковский, корпоративных ценных бумаг, государственных ценных бумаг и валютный. Для каждого сектора рассчитывается отдельный субиндекс, который имеет собственный вес и состоит из нескольких финансовых индикаторов, отражающих состояние данного сектора, а их значение зависит от поведения игроков рынка.