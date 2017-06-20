Индекс стресса банковской системы вернулся к докризисным значениям – НБУ
Согласно графику в презентации НБУ, текущее значение индекса финансового стресса находится в пределах 0,1-0,2, что соответствует уровням конца 2012 – начала 2013 года.
Индекс финансового стресса, характеризующий кризисное состояние банковской системы Украины, снизился до уровня докризисных значений.
Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук на брифинге в НБУ.
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"Сейчас индекс находится буквально на докризисных значениях. То есть мы можем говорить, что уровень стресса является достаточно низким, и мы пережили кризис", - сказал Ваврищук.
По его словам, индекс стремительно снижался в течение последних 6 месяцев, а небольшой всплеск значения индекса в период национализации "ПриватБанка" был краткосрочным.
Согласно графику в презентации НБУ, текущее значение индекса финансового стресса находится в пределах 0,1-0,2, что соответствует уровням конца 2012 – начала 2013 года.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк в декабре 2016 года внедрил расчет индекса финансового стресса (ИФС), измеряющего уровень напряжения финансовой системы и представляющего комплексную количественную оценку ее состояния.
Для расчета индекса выделены четыре сектора финансового рынка: банковский, корпоративных ценных бумаг, государственных ценных бумаг и валютный. Для каждого сектора рассчитывается отдельный субиндекс, который имеет собственный вес и состоит из нескольких финансовых индикаторов, отражающих состояние данного сектора, а их значение зависит от поведения игроков рынка.