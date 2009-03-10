Президент заступился за производителей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 6 марта остановил действие некоторых положений постановления Кабинета министров от 6 августа 2008 года №709.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, указанным постановлением внесено изменения в Порядок декларирования изменения оптово-отпускных цен на продовольственные товары, утвержденного постановлением Кабмина от 17 октября 2007 года №1222.

“Изменения эти имеют без преувеличения революционный характер. Вместо информативного порядка декларирования субъектом ведения хозяйства намерения изменить цены установлен разрешительный.

Каждый субъект, от маленького производства до фабрик и заводов, производящих украинскую продукцию, которые в это сложное время обеспечивают занятость населения и производство наиболее социально важных товаров, при повышении оптово-отпускных цен на 1 процент должны собирать пакет документов и нести его в территориальные органам Государственной инспекции по контролю за ценами”, - отмечается в сообщении.

По результатам анализа этой информации повышение цен может быть согласовано или несогласовано, причем критериев для признания такого повышения необоснованным и отказа в согласовании данным постановлением Кабинета Министров не предусмотрено.

Более того, несмотря на тот факт, что предприятие может находиться в селе, за сотню километров от областного центра, оно по получении положительного заключения Госценинспекции должно нести новый пакет документов соответственно в Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевскую и Севастопольскую городские госадминистрации и просить чиновников разрешить ему продавать свою продукцию. “И таких предприятий - сотни тысяч”, - замечает пресс-служба Президента.

Вместе с тем в сообщении отмечается, что “импортная продукция без лишних хлопот завозится и продается по любой цене”.

Такой подход ограничивает установленное Конституцией право владельцев на распоряжение своей собственностью, создает угрозу устранению, ограничению или искажению конкуренции.

Кроме того, создаются основания для повышения тенизации производства и торговли, роста коррупции и возникновения дефицита на отдельные товары. Учитывая тот факт, что постановление распространяется на социально значимые товары, перебои с их продажей будут иметь значительные негативные последствия.

Руководствуясь вышеупомянутым, Президент Украины принял решение об остановке отдельных положений постановления Кабинета Министров от 6 августа 2008 года №709.

Также глава государства обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности данного постановления правительства.