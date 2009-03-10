Тимошенко: МВФ принял "письмо трех"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Международный валютный фонд принял совместное письмо от Президента и премьера Украины. Об этом она сообщила сегодня журналистам, отвечая на вопрос относительно информации о наличии соответствующих требований повысить пенсионный возраст от Международного валютного фонда.

«Все обращения к МВФ приняты, мы сейчас работаем над тем, чтобы в ближайшее время миссия МВФ смогла возвратиться в Украину», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что пенсионный возраст в Украине не будет увеличен. «Хочу подчеркнуть и опровергнуть все инсинуации относительно того, что будет увеличен пенсионный возраст для мужчин и женщин. Пока я премьер-министр - никто не сможет увеличить пенсионный возраст», - отметила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, пенсионный возраст останется на нынешнем уровне и не изменится. (На сегодняшний день в Украине пенсионный возраст составляет: для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет – УНИАН.)

Как сообщал УНИАН, 3 марта 2009 года Украина направила МВФ проект официального письма о намерениях последующего сотрудничества с фондом, которое является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента Виктора ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО и главы НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

7 марта еженедельник «Зеркало недели» опубликовал информацию о том, что совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка Украины к Международному валютному фонду было возвращено отправителям на доработку. Источники издания сообщили, что обращение высших должностных лиц Украины к руководству МВФ, направленное на получение второго транша кредита в размере 16,5 млрд. долларов, вернулось к отправителям на доработку без рассмотрения руководством фонда.

По информации радио "Свобода", кроме уменьшения дефицита бюджета или нахождения реальных источников его финансирования, МВФ выдвигает Украине еще ряд условий, в частности, повышение тарифов на газ собственной добычи, который используется для потребностей населения, ежегодное увеличение пенсионного возраста, тарифов на услуги ЖКХ.