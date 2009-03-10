МВФ заработает на кредитах восточноевропейским странам

Международный валютный фонд (МВФ) может получить в следующем году прибыль в размере 650 млн. долл. благодаря тому, что восточноевропейские нации активно пользуются сейчас экстренными кредитами МВФ для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса, передает Bloomberg.

Еще два года назад эксперты МВФ прогнозировали убыток организации на 2010 г. в размере 360 млн. долл. Комиссии и проценты от вновь выданных кредитов в размере около 55 млрд. долл. в корне поменяют картину, пополнив баланс Фонда примерно на 1 млрд. долл., сообщает k2kapital.

Перед началом мирового кризиса в адрес МВФ часто звучали упреки в несоответствии его текущим требованиям глобальной экономики. Теперь многие страны рассматривают этого кредитора последней инстанции в качестве надежды на выход из финансового коллапса.

Возврат к прибыльности позволит директору-распорядителю МВФ Доминику Стросс-Кану нанять больше сотрудников с опытом работы на международных рынках. Также Фонд может отказаться от планов по продаже части своего золотого запаса.

Сегодня министры финансов Европейского союза намерены поддержать Международный валютный фонд в его стремлении удвоить объем фондов до $500 млрд.