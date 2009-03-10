Moody's опубликует список компаний, стоящих на грани дефолта

Рейтинговое агентство Moody`s Investors Service, как ожидается, во вторник опубликует список из 283 компаний, стоящих перед риском дефолта, который будет ежемесячно обновляться, сообщает k2kapital cо ссылкой на Reuters.

По мнению экспертов Moody`s, около 45% компаний из этого списка объявят дефолт по своим обязательствам или подадут иск в суд о защите от банкротства в течение нынешнего года.

В списке доминируют представители автомобильного сектора промышленности, торговых сетей, СМИ, игровой индустрии. Часто присутствуют также энергетические и авиатранспортные компании, а также ресторанные сети.