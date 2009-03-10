Рубль на ММВБ укрепился к доллару

Средневзвешенный курс рубля к доллару на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11:30 мск повысился до 35,4534 рубля за доллар с 35,7374 рубля к тому же моменту на предыдущей сессии. Курс рубля к бивалютной корзине (0,55 долл. и 0,45 евро) повысился до 39,67 с 40,04 рубля, сообщает k2kapital..

Банк России определяет официальный курс доллара к рублю в размере, соответствующем средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC со сроком расчетов "завтра", который сложится по состоянию на 11:30 мск. Торги с этими расчетами проходят с 10:00 до 17:00 мск.