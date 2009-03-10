Межбанк к 12:00: доллар - 8,3450/8,4350, евро - 10,5850/10,70550

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2850/8,4400, а к 12:00 спрэд сузился до 8,3450/8,4350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2320/0,2385, а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2345/0,2385. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 35,3146 (-0,3604).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2706/07, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5240/10,7270, к 12:00 цены установились на значениях 10,5850/10,70550.