Рада провалила закон об усовершенствовании рынка платежных систем

Верховная Рада не смогла принять в первом чтении закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств, которыми устанавливаются одинаковые подходы для начала деятельности в Украине участников платежных систем, как резидентов и нерезидентов, и создать условия для выхода международных провайдеров интернет-расчетов на платежный рынок Украины.

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За принятие законопроекта 2456-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг» за основу и в целом проголосовали 180 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Депутаты также не смогли проголосовать за возвращение документа на доработку в комитет и субъекту законодательной инициативы.

Глава комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка сообщил, докладывая по законопроекту, что цель законопроекта - модернизация регулирования платежных систем, упорядочивание деятельности небанковских финучреждений на рынке платежных услуг и предоставление права небанковским финучреждениям осуществлять выпуск электронных денег и приведение национального уголовного законодательства к соответствующим европейским нормам.

«Невозможно, чтобы уголовной ответственности не было в нашей стране за мошенничество с использованием электронных денег», - сказал Рыбалка.

Как позднее на своем сайте сообщил Национальный банк Украины, регулятор разочарован решением депутатов.

«Национальный банк Украины отмечает неготовность к внедрению полноценной реформы финансового сектора», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, объем денежных переводов в Украину с использованием международных систем перевода в 2016 году в 7 раз превысил объем переводов за пределы страны.

По информации НБУ, за год в Украину поступили средства в эквиваленте 2,488 млрд долл. США, за пределы Украины – эквивалент 352 млн долл. США, в пределах Украины – 3,671 млрд долл.

В течение прошлого года на территории Украины предоставляли услуги 39 систем перевода средств, из которых 25 систем созданы резидентами, 14 - нерезидентами.