В Украине растет розничная торговля

Оборот розничной торговли в Украине в январе-мае 2017 года вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Закарпатской, Винницкой, Одесской, Сумской, Львовской и Киевской областях – на 22,2%, 14,1%, 12,2%, 10%, 9,3% и 8,9% соответственно.

При этом Госстат не обнародовал абсолютных значений.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-апреле 2017 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 226,749 млрд грн.

В 2016 году оборот розничной торговли в Украине увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 трлн грн.