Нацбанк укрепил официальную гривню к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2603.4880 (21 июня – 2602.3126)

100 EUR – 2904.4512 (21 июня – 2914.3299)

10 RUR – 4.4444 (21 июня – 4.4900)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 20 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,03/26,04 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9870/29,0011 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4462/0,4467 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0349 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 520 сделки на сумму 340,38 млн долл.