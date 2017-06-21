Всемирный банк одобрил концепцию партнерства с Украиной на 5 лет

Совет директоров Всемирного банка одобрил концепцию партнерства с Украиной на 2017-2021 годы, нацеленную на содействие устойчивому и комплексному восстановлению экономики нашей страны.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, концепция базируется на оценках специалистов Всемирного банка, проведенных в марте 2017 года, и содержит среднесрочный план поддержки Всемирным банком реформ, проводимых украинскими властями.

Концепция предусматривает такие направления партнерства, как управление государственными финансами и реформа государственного управления, антикоррупционная деятельность, управление фискальными рисками и государственными инвестициями, укрепление финансового сектора, улучшение инфраструктуры, создание равноправного партнерства в частном секторе, земельная реформа, реформа здравоохранения, приватизация, социальная помощь.

Финансовая поддержка Всемирного банка в рамках концепции будет зависеть от прогресса Украины в реализации реформ, улучшения результатов внедрения портфеля проектов ВБ в Украине, общего кредитного потенциала Всемирного банка и норматива кредитования для Украины.

Справка УНИАН. Всемирный банк - международная финансовая организация, предоставляющая финансовую и техническую помощь развивающимся странам. За последние два года Группа Всемирного банка предоставила Украине около 4,7 млрд долл. США в форме бюджетной финансовой помощи, инвестиционных операций и финансирования частного сектора.