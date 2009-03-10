9,5% инфляции, заложенные в бюджете-2009, явно занижены

Народный депутат Украины, министр оппозиционного правительства Михаил ПАПИЕВ считает, что показатель инфляции, заложенный правительством в бюджете на 2009 год в размере 9,5%, был явно занижен.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба народного депутата.

Комментируя сегодня журналистам последние статистические данные по инфляции в феврале, М.ПАПИЕВ сказал, что правительство не предпринимает действенных антиинфляционных мер.

«Оправдываются прогнозы экспертов, согласно которым показатель инфляции, заложенный правительством в бюджете на 2009 год в размере 9,5%, был явно занижен. Я не вижу никакой возможности уложиться в 9,5%. Если это и возможно, то такой ценой, которую ни украинское общество, ни власти не готовы заплатить. Только за два месяца инфляция составила 4,4%. Неприятная очевидность заключается в том, что и 1,5% в феврале – это существенный взнос в инфляционный показатель года", - отметил он.

Поэтому, по его словам, Партия регионов "настаивает на срочном пересмотре бюджета, что станет адекватным ответом на инфляционные процессы».

Регионалы также настаивают на пересмотре прожиточного минимума. Так, по расчетам экспертов оппозиционного правительства, если в бюджете заложен прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц на год в размере 498 гривень, то «по нашим расчетам он должен составлять 680 гривень», сказал М.ПАПИЕВ.

Партия регионов констатирует «неэффективность антиинфляционных мер правительства». «Пока у нас будут политизированные расчеты показателей прогнозируемой инфляции, мы будем на каждый год делать прогнозы вдвое меньше реальных, и за I квартал получать годовую прогнозируемую инфляцию, - отметил народный депутат. – Поэтому, следует уяснить, что вне зависимости от существования антиинфляционных программ, стратегий и концепций нынешний Кабинет министров не способен бороться с инфляцией априори".

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

В Украине в феврале к январю 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 1,5%, в феврале т.г. к февралю 2008 года инфляция составила 20,9%. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

С начала текущего года (за январь-февраль 2009 года к декабрю 2008 года) рост потребительских цен составил 4,4%. Индекс потребительских цен за январь-февраль 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, увеличился на 21,6%.