МВФ одобрил экономическую политику Беларуси

Экономическая политика белорусских властей позволит стране преодолеть последствия мирового экономического кризиса, несмотря на неблагоприятные внешние условия.

Как передает Reuters, об этом говорится в пресс-релизе минского офиса Международного валютного фонда по результатам работы очередной миссии фонда в Беларуси.

Напомним, в конце декабря 2008 года миссия МВФ и правительство Беларуси достигли соглашения об экономической программе сроком на 15 месяцев, в рамках которой Беларуси будет выделен стабилизационный кредит в размере около 2,5 млрд. долл.

Правительство и Национальный банк Беларуси обратились в МВФ с просьбой о предоставлении резервного кредита на 2 млрд. долл., мотивируя это необходимостью создания "подушки безопасности" для национальной экономики в условиях продолжающегося международного финансово-экономического кризиса.

МВФ выделил уже 788 млн. долл. кредита. Оставшаяся часть кредита может быть выделена равными траншами до 2010 года в зависимости от выполнения рекомендаций фонда по проведению экономической политики.

Миссия, которая оценивала выполнение Белоруссией одобренной МВФ программы, работала в стране с 3 по 10 марта. Следующая миссия приедет в апреле т.г.