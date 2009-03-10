МВФ одобрил экономическую политику Беларуси
Получено 788 млн. из 2,5 млрд. долл.
Экономическая политика белорусских властей позволит стране преодолеть последствия мирового экономического кризиса, несмотря на неблагоприятные внешние условия.
Как передает Reuters, об этом говорится в пресс-релизе минского офиса Международного валютного фонда по результатам работы очередной миссии фонда в Беларуси.
Напомним, в конце декабря 2008 года миссия МВФ и правительство Беларуси достигли соглашения об экономической программе сроком на 15 месяцев, в рамках которой Беларуси будет выделен стабилизационный кредит в размере около 2,5 млрд. долл.
Правительство и Национальный банк Беларуси обратились в МВФ с просьбой о предоставлении резервного кредита на 2 млрд. долл., мотивируя это необходимостью создания "подушки безопасности" для национальной экономики в условиях продолжающегося международного финансово-экономического кризиса.
МВФ выделил уже 788 млн. долл. кредита. Оставшаяся часть кредита может быть выделена равными траншами до 2010 года в зависимости от выполнения рекомендаций фонда по проведению экономической политики.
Миссия, которая оценивала выполнение Белоруссией одобренной МВФ программы, работала в стране с 3 по 10 марта. Следующая миссия приедет в апреле т.г.