Чтобы погасить задолженность по зарплате, нужно изменить бюджет

Решить вопрос погашения задолженности по зарплате, а также задолженности за потребленный газ невозможно без внесения изменений в Государственный бюджет Украины на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ.

При этом он отметил, что на сегодня из более чем 1,5 млрд. грн. суммы задолженности по заработной плате 71% приходится на активно работающие предприятия, у которых возникли проблемы с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС).

Также, по словам Р.БЕЗСМЕРТНОГО, вызывает опасение рост задолженности за потребленный предприятиями газ. Так, на 6 марта уровень расчетов за потребленный с газ с начала текущего года составляет 61%, уровень расчетов в целом – 66%. Среди отличившихся регионов и населенных пунктов, где уровень расчетов менее 50%, - Донецк (22%), Мелитополь (8%), Кременчуг, Харьков, Умань (31%), Севастополь, Киев (20%).

Кроме того, Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ обратил внимание на проблему стремительного увеличения количества безработных, которых, по прогнозам Секретариата, к концу мая будет более 3 млн. человек.

Он отметил, что, к сожалению, в рамках действующего бюджета решить указанные выше проблемы невозможно. При этом необходимые изменения нужно вносить как можно скорее, подчеркнул он.

«Изменения можно внести всегда, но чем позже буду внесены такие изменения, тем труднее будет устранять проблемы в регионах. Чем раньше предложения попадут в парламент и чем раньше они будут рассмотрены, тем быстрее мы сможем устранить последствия кризиса, которые сегодня бьют по населению», - сказал он.

Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ не исключает, что для ускорения процесс внесения изменений в Госбюджет будет создана совместная рабочая группа, в которую войдут представители всех органов власти.

«Я не исключаю, что будет создана совместная рабочая группа» - сказал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 2 марта на совещании по вопросам выплаты заработной платы на государственных предприятиях потребовала на протяжении марта погасить задолженность по выплате зарплаты в государственном секторе экономики, которая на начало марта составляла 341 млн. грн.

Справка УНИАН. По информации Государственного комитета статистики, в Украине задолженность по выплате заработной платы с начала 2009 года увеличилась на 36% или на 401,6 млн. грн., и на 1 февраля т.г. составила 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн. (на 1 января т.г. задолженность составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн.).