ФРС США: Рецессия оказалась более суровой, чем ожидалось

Рецессия экономики США оказалась более суровой, чем ожидалось. Об этом сегодня сообщил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке, выступая в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

По его словам, кризис выявил "шокирующие бреши" в системе государственного надзора США, и урок, который преподала нынешняя экономическая депрессия, заключается в том, что монетарная политика государства должна быть поддерживающей, а не ограничивающей.

При этом государство должно взять на себя обязательство стабилизировать банковскую систему и предотвратить крах системных институтов, и если банковская система будет стабильна, то рецессия с большой вероятностью может закончиться уже в конце 2009г.

Кроме того, Б.Бернанке отметил, что ФРС не ожидает, что в США в ближайшей перспективе наступит дефляция, а уровень инфляции в следующие несколько лет, скорее всего, будет относительно низким. При этом государство должно быть готово к изъятию денежных стимулов во избежание инфляционных рисков.

В своем выступлении Б.Бернанке также призвал глав государств "большой двадцатки" во время саммита, который состоится в следующем месяце, сосредоточиться на международном аспекте финансового кризиса. "Это в значительной степени международная проблема, которая требует международных методов решения. В частности, нам следует эффективно вести совместную работу, чтобы удостовериться, что у нас есть решения для банковских систем, которые не являются взаимно несовместимыми и не создают проблем с различными юрисдикциями", - отметил глава ФРС.

Б.Бернанке стал председателем ФРС США в 2006г. До этого он был членом правления управляющих ФРС, а также преподавал экономику в Принстонском и Стэнфордском университетах.